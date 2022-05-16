أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر1% شهريا، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاعها بنسبة 8ر0% بعد تراجعها بنسبة 9ر0% خلال آذار/مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأصلية تشير إلى تراجعها بنسبة 8ر0% شهريا.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 10%، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4ر9% فقط بعد ارتفاعها بنسبة 7ر9% خلال آذار/مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها بنسبة 5ر9% سنويا.

وارتفعت أسعار صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر1% شهريا و9ر7% سنويا، في حين زادت أسعار الواردات بنسبة 6ر5% شهريا و7ر29% سنويا.