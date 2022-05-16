بدأت في ألمانيا عمليات المسح الخاصة بإحصاء التعداد السكاني لعام .2022

ومن المتوقع أن يستغرق المسح الحكومي لبيانات السكان، وأماكن المعيشة، والإيجارات، والتدفئة، والتعليم، والتوظيف حوالي ثلاثة أشهر.

ومن المقرر نشر جميع الإحصاءات الخاصة بهذا العام في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، حسبما أعلن رئيس المكتب الاتحادي للإحصاء، جيورج تيل، اليوم في برلين.

ويشارك في عمليات الإحصاء حوالي 100 ألف شخص سيجرون مقابلات مع الأشخاص في أماكن إقامتهم.

وناشد رئيس مكتب الإحصاء في ولاية بافاريا، توماس جوسل، المواطنين أن يكونوا "ودودين مع مسؤولي المسح"، مضيفا أن القائمين بالمقابلات متطوعون يؤدون تكليفا مهما من أجل الصالح العام، موضحا أن أرقام الإحصائيات ستمنح الإدارات والمسؤولين عن السياسة أساسا أفضل لتخطيط مراكز الرعاية النهارية ومرافق كبار السن والبنية التحتية للنقل.