أعلنت الحكومة البرازيلية عن إنشاء غرفة عمليات خاصة تضم فنيين من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية لتكون معنية برصد حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال والتحقيق فيها.

وتم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 44 حالة إصابة بالمرض في ولايات ساو باولو وميناس جيرايس وريو دي جانيرو وإسبيريتو سانتو وبارانا وسانتا كاتارينا وريو غراندي دو سول وماتو غروسو وبيرنامبوكو البرازيلية من قبل أمانة المراقبة الصحية في وزارة الصحة، وفقا لوكالة أنباء ((أجينسيا برازيل)) الرسمية.

وأشار بيان صادر عن وزارة الصحة إلى أن "الهدف (من غرفة العمليات) هو المساهمة في الجهد الدولي لتحديد العامل المسبب المسؤول عن التهاب الكبد الحاد مجهول المصدر".

وبناء على طلب من منظمة الصحة العالمية، التقى مسؤولو صحة برازيليون يوم الثلاثاء مع ممثلين من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وكولومبيا والأرجنتين لمناقشة المرض.

وتم تصميم غرفة العمليات لجعل المعلومات والتوصيات للأطباء متوفرة بشكل مركزي في جميع أنحاء البرازيل.