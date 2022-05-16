هناك القليل من الدول المنظمة على شاكلة سويسرا فيما يتعلق بإعطاء نظرة عامة عن أفضل المسارات التي يمكن سلكها لمشاهدة معالمها.

تأخذ ما تسمى بالجولة الكبرى في سويسرا (جراند تور أوف سويتزرلاند) المسافرين إلى 22 بحيرة وخمسة مسارات عبر منطقة الألب و12 موقعا مدرجين على قائمة اليونسكو للتراث العالمي على مسافة 1600 كيلومتر من السير وركوب الدراجات والقيادة والتلفريك.

وتُعرف سويسرا بوجود اللافتات والبنية التحتية الصديقين للسياح، وتعمل الآن على تسهيل الحركة على المسافرين بتقديم تطبيق جديد خاص بالجولة الكبرى في سويسرا المتوفر لهواتف أندرويد/أي أو إس.

ويقسم التطبيق المجاني المسارات الموجودة عبر البلاد إلى مسارات عدة أسهل وتبدأ في مناطق مثل بازل وزيورخ بما في ذلك معالم مهمة مثل شلالات الراين وهي أحد أكبر الشلالات في أوروبا.

ويمكن للمسافرين الأكثر طموحا استخدام التطبيق ليرافقهم عبر جولة تستمر تسعة أيام كاملة تأخذهم في جولة دائرية حول البلاد تبدأ وتنتهي في زيورخ.

ولدى التطبيق نظام ملاحة داخلي خاص به، ويقدم أيضا معلومات بشأن أفضل أماكن التصوير ومحطات الشحن القريبة للسيارات الكهربائية وأماكن الإقامة في المساء.

وذكر مسؤولو السياحة السويسريون إن الجولة الكاملة سوف تكلف ما يصل إلى 870 فرانك سويسري (880 دولارا) بالإقامة ولكن تذكر أن النقل والمطاعم يمكن أن يضيفا مبلغا كبيرا لتكلفة العطلة في سويسرا حيث الأسعار هي بين الأعلى في أوروبا.