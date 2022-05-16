حظيت أغنية المطرب حسين الجسمي "دلع واتدلع" التي طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" أوائل الشهر الجاري بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت حوالي 15 مليون مشاهدة

وأعرب الجسمي- عبر حسابه على "تويتر"- عن سعادته بالإشادات التي تلقاها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بإعادة نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

وتعد "دلع واتدلع" أحدث أعمال الجسمي الغنائية باللهجة المصرية، وطرحها في 3 مايو الجاري، وهي من كلمات تامر حسين وألحان حسين الجسمي وتوزيع توما.

وأشاد مغردون بإبداع واحترافية الجسمي في أداء اللهجة المصرية ووصفوه بـ "هضبة الخليج" والمتألق" دائما الذي تعدى صوته كل الحدود، وقالوا إن "الجسمي لو ما يغني من الإغاني إلا مصري كفيلة أنها تجعهل يتصدر الترند باستمرار".

وأكدوا أن الأغنية مليئة بأحاسيس الفرحة والسعادة والبهجة وتأخذ الجميع إلى عالم ثانٍ من الطرب، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم.