كشفت إحصائية أمريكية حديثة عن أن متوسط الراتب السنوي لرؤساء الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وصل إلى 7ر14 مليون دولار في العام الماضي 2021.

وأشارت الإحصائية - التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن هذا المستوى من الأجور سجل بذلك ارتفاعا قياسيا للعام السادس على التوالي، منوها إلى أن هذا المتوسط في عام 2020 كان قد بلغ 1ر13 مليون دولار، بما يعني أن إجمالي هذه الرواتب ارتفعت بنسبة 12% لكبار مسؤولي الشركات في عام 2021، وهو ما يتضمن الرواتب الأساسية والمنح النقدية وغيرها.

وقالت وقد حصل 25 من كبار هؤلاء على متوسط يتجاوز أكثر من 35 مليون دولار في العام الماضي، وجاء قطاعا التكنولوجيا والإعلام كأعلى القطاعات من حيث رواتب مسئوليها، أما عن الأعلى راتبا في 2021 في الولايات المتحدة فكان بيتر كيرن الرئيس التنفيذي لشركة "إكسبيديا" للسفر ، حيث حصل على 296 مليون دولار وبعده ديفيد زاسلاف ، رئيس شركة ديسكفري وبلغ أجره السنوي في العام الماضي 246 مليون دولار.

أما وارين بوفيت الرئيس التنفيذي لشركة بيركشر باثواي فكان راتبه أقل من 5 ملايين دولار في العام الماضي متساويا مع إيلون ماسك رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس رغم أنه الملقب بالرجل الأغنى في العالم بعد أن تجاوزت ثروته 300 مليار دولار.