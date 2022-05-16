ذكرت تقارير اليوم الاثنين أن نجمة تلفزيون الواقع كورتني كاردشيان 42/ عاما/ تزوجت من صديقها المغني ترافس باركر/ 46 عاما/ رسميا في سانتا باربرا في كاليفرونيا، وذلك بعد شهر من زواجها في لاس فيجاس بصورة غير قانونية بدون رخصة زواج.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن كورتني وترافس، اللذين أعلنا خطوبتهما في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تبادلا العهود أمام مجموعة صغيرة من أقاربهما والأمن الخاص بهما أمس الأحد.

وقال مصدر لمجلة بيبول الأمريكية " كان يتعين عليهما الزواج رسميا أولا أمس قبل حفل زفافهما الكبير، المقرر في القريب العاجل".

ويشار إلى أن كورتني لديها ثلاثة أبناء من صديقها السابق سكوت ديسيك.