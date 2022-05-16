نجح أطباء سعوديون في فصل توأمين يمنيين سياميين بعد عملية "معقدة" استمرت 15 ساعة، على ما أفاد الإعلام الرسمي الإثنين.

وشارك 24 مختصا من أطباء الأعصاب والتجميل والتخدير في عملية فصل الصبيين يوسف وياسين اللذين كانا "ملتصقين في عدة أعضاء"، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

نفذ أطباء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عملية فصل التوأمين على "أربع مراحل" ووصفوها بأنها من "أكثر العمليات تعقيدا" التي أجروها على الإطلاق، حسب ما ذكرت واس.

وأوضح الأطباء أنّه تم نقل التوأم إلى قسم العناية المركزة للأطفال حيث يخضعان "للعناية والرقابة المشددة خصوصا الطفل ياسين الذي تعتبر حالته حرجة".

في تموز/يوليو 2021، نجح أطباء سعوديون في فصل توأم يمني طفيلي، مشيرين حينها إلى أنها العملية الخمسين التي يجرونها لفصل توائم ملتصقة.