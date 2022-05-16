طور علماء صينيون لقاحا مرشحا نانويا متعدد التكافؤ لكوفيد-19، يمكن أن يحمي من عدوى متحورات كوفيد-19.

وقام علماء من جامعة سون يات سين، ومن المستشفى الأول التابع لجامعة قوانغتشو الطبية، ومن مركز مقاطعة قوانغدونغ للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بتصميم اللقاح النانوي رباعي التكافؤ الذي يشتمل على بروتينات سبايك من النموذج الأولي لفيروس سارس-كوف-2 وثلاثة متحورات رئيسية هي ألفا وبيتا وجاما.

وتبين أن الجسيمات النانوية قد أنتجت أجساما مضادة مكافئة أو متفوقة تعمل على تحييد السلالات المتحورة في الفئران والرئيسيات غير البشرية مع انخفاض طفيف فقط في عيار التحييد ضد السلالة الرئيسية، وفقا للدراسة التي نُشرت مؤخرا في مجلة ((نيتشر كوميونيكيشنز)).

كما اختبر العلماء اللقاح ضد متحوري أوميكرون ولامبدا حيث قلل المتحوران بشكل طفيف من القدرة التحييدية للأمصال التي يحفز اللقاح إنتاجها، ما يشير إلى أن الأمصال المستحثة بواسطة اللقاح يمكن أن تثير استجابات الأجسام المضادة الواقية على نطاق واسع للمتغيرات المنتشرة، وفقا للدراسة.

وقال الباحثون إن النتائج تقدم إثباتا لمفهوم تطوير لقاحات متعددة التكافؤ ضد الجائحة والمتحورات المحتملة لفيروس سارس-كوف-2.