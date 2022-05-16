ارتفعت عائدات المملكة الأردنية من الدخل السياحي خلال شهر نيسان/ابريل الماضي بمقدار 230 مليون دولار أو ما نسبته 256 % عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي ليصل إلى 320 مليون دولار.

وعزا البنك المركزي ، في أحدث بياناته الصادرة اليوم الاثنين واوردتها وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) ، هذا الارتفاع، نتيجة زيادة عدد السياح خلال ذات الشهر بنحو 5ر207 ألف سائح ليصل إلى 9ر278 ألف سائح.

وحقق الدخل السياحي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي ، ارتفاعاً بنحو 870 مليون دولار أو ما نسبته 7ر252 % ليصل إلى 213 ر1 مليار دولار، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي ، نتيجة لارتفاع عدد السياح بنحو 6ر791 ألف سائح ليصل إلى مليون و 59 ألف ألف سائح.

وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 3ر33 % من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) بما نسبته 6ر24 % من اجمالي الدخل السياحي، أبرزها سوريا 1ر7 % ، والعراق 7ر6 % ، وفلسطين 4ر3 % .

وجاء الدخل السياحي من دول الخليج العربي في المرتبة الثالثة، بنسبة بلغت 21 % ، ومن أبرزها السعودية 6ر12 % ، والكويت 4ر4 % ، وعُمان 5ر1 % ، وفي المرتبة الرابعة حلت الجنسية الأوروبية بنسبة مساهمة بلغت 3ر11 % ، ومن أبرزها فرنسا 6ر1 % ، وألمانيا 5ر1 % ، أما الولايات المتحدة الأمريكية فشكلت ما نسبته 3ر3 % من إجمالي الدخل السياحي.