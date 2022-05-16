قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة سيكون لديها "ضرورة للعمل"، في حال كان الاتحاد الأوروبي غير مستعد للتوصل إلى حل في ظل الأزمة المتفاقمة بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ونقلت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن رئيس الوزراء، الذي يعتزم السفر إلى بلفاست ، لإجراء محادثات طارئة مع الأحزاب في أيرلندا الشمالية، إن الحكومة ما زالت منفتحة على إجراء "حوار حقيقي" مع بروكسل.

ولكنه قال في ظل انتشار مخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية تلوح في الأفق، إنه إذا لم يكن هناك تحرك من جانب الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة ستحدد "خطواتها التالية" في بيان ستقوم بعرضه على البرلمان "خلال الأيام المقبلة".

ويأتي تحذير جونسون في ظل انتشار تقارير تفيد بأنه من الممكن أن يطرح مجلس الوزراء تشريعا طارئا هذا الأسبوع، لإلغاء البروتوكول الذي يتطلب القيام بعمليات تفتيش جمركي على البضائع التي يتم نقلها من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية.

ومن جانبه، حذر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، من أن تمزيق بروتوكول أيرلندا الشمالية يمكن أن يقوض عملية السلام وينشر عناوين رئيسية حول العالم بأن حكومة بريطانيا تنتهك القوانين.

وأضاف أن هناك حاجة لمعالجة هواجس الوحدويين بشأن ترتيبات تجارية فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي )بريكست )تتسبب في إقامة حواجز اقتصادية بالبحر الأيرلندي، لكنه سلط الضوء على أن أغلبية الأصوات في أيرلندا الشمالية ساندت البروتوكول.

وشدد كوفيني على أن السبيل للتعامل مع المشاكل المتعلقة بالبروتوكول هو عبر الحوار المستمر بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وكانت العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تدهورت إلى مرحلة الأزمة بسبب تهديد المملكة المتحدة المتكرر بإعادة كتابة اتفاق بريكست من جانب واحد، الذي تفاوضت عليه حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ووقعته لكن لم يدخل بعد حيز التنفيذ ، لكن يقول الآن أنه من غير المفترض أبدا أن يكون الحل " التام".

وهدد الاتحاد الأوروبي بالرد من خلال وضع حواجز أمام تجارة المملكة المتحدة.