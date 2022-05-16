قال فابيو بانيتا، العضو في مجلس الادارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن الأموال العامة "يجب أن تحافظ على دورها كمرساة نقدية في العصر الرقمي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء

وقال بانيتا إن "اليورو الرقمي من شأنه أن يعزز سيادتنا النقدية، وأن يوفر شكلا من أشكال أموال البنك المركزي للقيام بعمليات دفع رقمية ومية في أنحاء منطقة اليورو، شأنه شأن النقود في المعاملات المادية".

وأضاف: "سنضمن أن تستمر إتاحة النقد، ولكن في حال استمر الاتجاه الحالي، فإننا قد نواجه مستقبلا يفقد فيه النقد دوره المحوري وقدرته على توفير مرساة فعالة، حيث سيتحول المستهلكون إلى وسائل الدفع الرقمية".