أعلنت دائرة حماية الغابات الفيدرالية في روسيا، اليوم /الاثنين/، أن 129 حريقا اشتعل في غابات روسيا حتى يوم أمس /الأحد/ على مساحة 19657 هكتارا.

وذكرت الخدمة الصحفية للدائرة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية عبر موقعها الرسمي - أن المساحة الإجمالية لحرائق الغابات في روسيا زادت 4500 هكتار خلال اليوم الماضي وحده، مضيفة "خلال اليوم الماضي، تم إخماد 120 حريقا في الغابات الروسية على مساحة 7353 هكتارًا.

وأضاف البيان أن حرائق الغابات تستمر في الاشتعال في مناطق طبيعية محمية بشكل خاص، ففي توفا، نشب حريق في محمية أوبسونور هولو الطبيعية على مساحة 1869 هكتارًا، أما في منطقة كراسنويارسك، اشتعلت النيران في 70 هكتارًا في محمية سايانو شوشينسكي.