بالتعاون مع ممثلين من جماعات السكان الأصليين المختلفة من شمال غرب الولايات المتحدة وكندا، انتهى المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك بالكامل من إعادة هيكلة غرف عرضه بشأن تاريخه.

وقال مورجان جيراين، الأمين المشارك وممثل مجتمع ماسكيم للسكان الأصليين خلال نظرة معاينة قاعة الساحل الشمالي الغربي التي تم تجديدها، والتي تم فتحها في 13 أيار/مايو "لم يحظ السكان الأصليون والمتاحف قط بأفضل علاقة".

وأضاف "ولكن هنا قصة مختلفة بالكامل". وفتحت قاعة الساحل الشمالي الغربي أبوابها في 1899 وكانت أول قاعة عرض بالمتحف الشهير في سنترال بارك في نيويورك.

ويعرض المتحف أكثر من ألف عمل، بينها سلال وملابس ولوحات فنية من القرون السابقة وكذلك الزورق العظيم الذي يبلغ طوله 19 مترا.

وغالبا ما كان المتحف في الماضي متهما بتقديم تاريخ السكان الأصليين بشكل غير صحيح ،وعديم الحساسية وبدون مشاركتهم.