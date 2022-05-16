أعلن بنك إيطاليا في ملحق المالية العامة ارتفاع الدين العام للحكومة الإيطالية إلى 76ر2 تريليون يورو في آذار/مارس الماضي، مقارنة بـ 737ر2 تريليون يورو في شباط/فبراير.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البنك المركزي الإيطالي القول إن الملكية الأجنبية لديون إيطاليا تراجعت إلى 2ر28% في شباط/فبراير بعد أن كانت 6ر28% في كانون الثاني/يناير.

وتراجعت حيازة الأجانب من الأوراق المالية العامة الإيطالية بواقع 22ر4 مليار يورو لتصل إلى 77ر676 مليار يورو في شباط/فبراير.

ولم يعلن بنك إيطاليا عن نسبة الملكية الأجنبية لديون إيطاليا أو القيمة التي وصلت إليها حيازة الأجانب من الأوراق المالية العامة الإيطالية في آذار/مارس.