عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر مطلعة لـ"الأنباء"، ان جمعية المعلمين الكويتية تعمل حالياً على اعداد مقترح تطالب فيه وزارة التربية، ضرورة التعديل في التقويم الدراسي، مشيرة الى انه من غير المقبول ان يتم تقليص العطلة الصيفية لتصل الى اقل من شهر ونصف لبعض المراحل التعليمية.. فهذا امر مرفوض .

واوضحت المصادر ان جمعية المعلمين ستدعو وزارة التربية، من خلال المقترح، الى عدم التكرار في تعديل التقويم الدراسي بين فترة واخرى خلال العام الدراسي، منوهةً الى ضرورة ان يتم ذلك في اضيق الحدود وفي الحالات الطارئة فقط .

واضافت المصادر الى ان التعديل المستمر في التقويم يربك العملية التعليمية والخطة الدراسية ويشتت ايضاً تركيز المعلمين والطلبة واولياء امورهم خاصة بالنسبة للمعلمين الوافدين الذين يحددون مواعيد سفرهم حسب التقويم .