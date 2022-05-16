استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، الوفد المعني بجولة كأس العالم الترويجية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المقرر إقامتها في دولة قطر 2022.

هذا وقد نقل سموه حفظه الله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لوفد شركة (كوكاكولا) الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022 وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأشاد سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بالجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة لتنظيم هذه البطولة العالمية معربا عن اعتزازه بما تقدمه دولة قطر الشقيقة من إمكانيات غير مسبوقة متمنيا لهم سموه التوفيق والنجاح في تنظيم البطولة.

كما أكد سموه حفظه الله على دور دولة الكويت في النهوض بهذه الرياضة التي تساهم في حماية الشباب بشكل إيجابي.

وقد حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى.