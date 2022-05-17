احتفـل عمـاد حبيب جوهر حيـات بعقد قران نجله حمد، على كريمة المغفور له بإذن الله لطفي عبدالله الملا وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات والأهل والأصدقاء وآل الملا الكرام الذين قدموا التهانـي بالمناسبـــة السعيدة.