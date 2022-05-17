twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح جوهر حيات والملا الثلاثاء 2022/5/17 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2338 A+ A- استمع يوسف خالد المرزوق يقدم التهانيعمران وعلاء وعماد جوهر حيات وجاسم شاهين الغانم وطلال أنور الملاعماد حيات والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد وجاسم الغانم وعبدالله نجيب الملامرزوق الغانم مقدما التهانيعامر حيات وعبدالله الملا وعماد حيات وحمد حيات وجاسم الغانم وطلال الملا وعمران حياتالمعرس حمد عماد حبيب جوهر حياتساير الساير وأنور الملا وعماد حياتمهنئون بالمناسبةأنور الملا ود.هلال الساير يقدمان التهانيتقديم التهاني بمناسبة عقد القرانعامر البزيع وعبدالله عامر البزيععماد وعلاء وحمد وعمران وعامر جوهر حياتد.عبدالله المعتوق يقدم التهانيجاسم شاهين الغانم وعبدالله نجيب الملاالفريق أول م. محمود الدوسري يهنئد. حسن جوهر يهنئأنور الملا ود.ناصر جوهر حيات وخليل جوهر حيات وفيصل المناعي وغسان السلطان وعلاء جوهر حيات وجميل الصانعالمعرس حمد عماد حبيب في لقطة تذكارية مع الأصدقاء والأحباب (ريليش كومار) احتفـل عمـاد حبيب جوهر حيـات بعقد قران نجله حمد، على كريمة المغفور له بإذن الله لطفي عبدالله الملا وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات والأهل والأصدقاء وآل الملا الكرام الذين قدموا التهانـي بالمناسبـــة السعيدة.