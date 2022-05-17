أقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية ملتقى «ما بعد التميز 22» والخاص بلقاء موظفي الشركة وتسليط الضوء على رؤية وتحول الناقل الوطني لعام 2030 ووصوله إلى أعلى مستويات التميز في الخدمة.

وفي كلمته للحضور، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسعدنا ويشرفنا لقاء منتسبي الخطوط الجوية الكويتية الذين عاشوا بين جدرانها لسنوات عديدة وشهدوا معها أهم الحقبات عبر تاريخها المليء بالإنجازات والأحداث المهمة.

وأضاف: يأتي لقاؤنا معكم لبحث سبل تطوير وتحسين الخدمة لعملائنا الكرام ولوضع خطط استراتيجية ورؤية كاملة تمتد لعام 2030 تسلط الضوء على خلق مزيد من الأفكار الابداعية والطموحة التي تسهم بشكل كبير للوصول إلى أفضل المستويات من التميز في تقديم الخدمات المختلفة والمتنوعة تلبية لاحتياجات عملائنا الأعزاء.

وبين رزوقي ان «الكويتية» تسير على خطى ثابتة نحو التطلع لآفاق أرحب، فهي ماضية في تقديم خدمات متميزة وإيجاد الحلول المناسبة لمسافريها الكرام، فقد قامت مؤخرا بالإعلان عن إطلاق العديد من الوجهات الجديدة لتبقى على اتصال بكل أنحاء العالم، وذلك من خلال أسطول طائرات شاب متنوع الطرازات يمتلك تكنولوجيا فائقة، يناسب طموح الطائر الأزرق في تحقيق أهدافه المنشودة والمرجوة، إضافة إلى ذلك الخدمات الجديدة والمتنوعة التي أطلقتها الخطوط الجوية الكويتية والتي نسعى من خلالها إلى توفير الراحة والرفاهية التامة لعملائنا الأعزاء.