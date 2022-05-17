أعلنت شركة المركز المالي الكويتي عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 12.24 مليون دينار، بارتفاع نسبته 49% على أساس سنوي، مقارنة بإجمالي بلغ 8.23 ملايين دينار في الربع الأول لعام 2021، وبلغ صافي الربح للمساهمين 7.81 ملايين دينار، وذلك بقفزة بلغت 92% مقارنة بإجمالي بلغ 4.06 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2021، وبلغت ربحية السهم 16 فلسا حتى 31 مارس 2022.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة المركز المالي الكويتي ضرار يوسف الغانم: «تأثر الاقتصاد والتجارة العالمية في منتصف الربع الأول من العام 2022 بتبعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وساهمت العقوبات المفروضة على روسيا وقيود المعروض من البترول في ارتفاع أسعار النفط عالميا، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسواق الأسهم الخليجية، حيث حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انتليجنس الخليجي عوائد بنسبة 18% عبر مجموعة واسعة من القطاعات.



وأضاف الغانم أن السوق الكويتي استمر في تحقيق نمو مدعوما بارتفاع أسعار النفط، إلا أن تنامي مستويات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وإمكانية ظهور متحورات جديدة لفيروس كوفيد-19 قد تؤثر سلبا على النظرة المستقبلية للأسواق العالمية، وتواصل الإدارة التنفيذية مواكبة مستجدات الأسواق وتطبيق استراتيجيات وخطط العمل بالمرونة والسرعة اللازمة».



أما فيما يتعلق بأداء الشركة خلال الربع الأول من العام 2022، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 12.24 مليون دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 8.23 ملايين دينار في الربع الأول لعام 2021، وبلغ صافي الربح للمساهمين 7.81 ملايين دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 4.06 مليون دينار في الربع الأول من عام 2021، وبلغت ربحية السهم 16 فلسا حتى 31 مارس 2022.