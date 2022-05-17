أعلن بنك بوبيان عن إطلاق البرنامج الأول من نوعه في الكويت (Boubyan Accelerator) الذي أطلقه بالتعاون مع DIFC FinTech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي والذي يهدف إلى تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكل أشكالها وإطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقاتها بتميز ونجاح.



وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري: منذ تعاوننا مع DIFC FinTech Hive لإطلاق برنامج (Boubyan Accelerator) كان هدفنا ترسيخ استراتيجية بنك بوبيان وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال.



وأضاف نجحنا في إطلاق البرنامج (Boubyan Accelerator) ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مسرعة أعمال للشركات الناشئة الإقليمية التي تتطلع للعمل في الكويت لمساعدتهم على إطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقها.



وأوضح التويجري أن من خلال (Boubyan Accelerator) سنعمل على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركة الناشئة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمة، وتقديم العديد من ورش العمل وإقامة الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة بالتواصل مع المستثمرين وعرض مشاريعهم إلى جانب مساعدتهم في التسويق والحسابات والإدارة المالية، بالإضافة إلى التواصل مع شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوق المحلي والخليجي.