أعلنت شركة ميزان القابضة أنها حققت إيرادات بلغت 72.5 مليون دينار خلال الربع الأول من 2022، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 1.2%، بينما سجلت الأرباح التشغيلية نحو 3.9 ملايين، بتراجع نسبته 39.5%، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.2 ملايين دينار بانخفاض 28.3%، وسجلت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 2.9 مليون دينار بانخفاض 40.7%.



وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميزان القابضة، محمد جاسم الوزان «حققت المجموعة مستوى إيرادات قوي في الربع الأول من عام 2022 مما يعكس تواجد ميزان ونمو أعمالها في القطاعات المختلفة التي تعمل بها المجموعة بالإضافة إلى الاستثمارات التي أتممناها سابقا بهدف تعزيز مكانة الشركة في مختلف القطاعات، ومع ذلك تراجعت أرباح المجموعة نتيجة لارتفاع تكاليف المواد وتحديدا بسبب تضخم أسعار سلاسل التوريد وانخفاض إجمالي هامش الربح الذي تأثر بثبات أسعار منتجاتنا في الكويت على وجه الخصوص».



وأضاف «في المرحلة المقبلة نتطلع لاستمرار تركيزنا على تطوير إنتاجية المجموعة وتحسين مستوى الإيرادات، كما سوف تواصل المجموعة انتقاء الفرص الاستثمارية المناسبة طويلة الأجل بغرض التحوط والتحصين لأعمال المجموعة وتعزيزا لمكانتنا الرائدة في السوق المحلي والإقليمي».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة جاريت والش «تأثر الاقتصاد العالمي والإقليمي بتحديات شديدة خلقتها الحرب في أوكرانيا، والذي مدد وزاد من تحديات سلاسل التوريد التي نتجت من جائحة كورونا، وبالرغم من هذه الاضطرابات، شهدت معظم خطوط أعمالنا وأسواقنا طلبا قويا من المستهلكين، يتضح ذلك من خلال إيرادات شركة ميزان القابضة في الربع الأول من 2022، والتي جاءت منخفضة بشكل طفيف مقارنة بمستوى الإيرادات القوي الذي تم تحقيقه في الربع الأول من العامين الماضيين باعتبارها فترة استثنائية».



وزاد «تعمل المجموعة على تعديل سياسات التسعير لمنتجاتها بشكل عادل خلال النصف الأول من العام حفاظا على مستوى ربحية عادل تماشيا مع التغير في الأسعار في جميع الدول التي تعمل بها المجموعة، عدا عن السوق الكويتي، حيث لاتزال قرارات جائحة كورونا المتعلقة بتثبيت الأسعار قائمة، ونأمل تخفيف هذه القرارات وإعادة النظر فيها قريبا مما سيؤثر إيجابا على الربحية مستقبلا».



وفي نظرة على أداء العمليات في الأسواق الإقليمية خلال الربع الأول لعام 2022، فقد شهدت العمليات في الكويت انخفاض الإيرادات بنسبة 4.8%، نتيجة لتراجع نشاط قطاعي التجهيزات الغذائية وتوزيع المواد الاستهلاكية والرعاية الصحية، وفي الإمارات ارتفعت الإيرادات بنسبة 21.7%، مدفوعة بتحسن أعمال قطاع تصنيع وتوريد الأغذية.



أما العمليات في قطر، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.1% حيث لاقى قطاعي توزيع الأغذية والتجهيزات الغذائية تحسنا خلال الربع الأول من العام 2022، وفي السعودية ارتفعت الإيرادات بنسبة 36%، مدفوعة باستراتيجية ميزان في الاستمرار بطرح منتجات جديدة في المملكة وتطور عمليات قطاع توزيع الأغذية في المملكة، أما الأردن فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 11%، بفضل تطور العمليات اللوجستية والاستمرار في طرح لمنتجات جديدة في الأردن، وفي العراق ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.4%، على الرغم من انخفاض العمليات بسبب انسحاب القوات الأميركية من العراق.