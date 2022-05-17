رحب مسؤول اللجنة الإعلامية في الدورة سطام السهلي، بالإعلاميين المرافقين للوفود الخليجية المشاركة في «الألعاب الخليجية» وبالزملاء الذين يمثلون وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد أن اللجنة المنظمة العليا للدورة حرصت على توفير كل الإمكانات لوسـائل ورجـــال الإعلام المشاركين في تغطية فعاليات الدورة وتسهيل مهمتهم.

وأعلن السهلي عن تدشين مركزين إعلاميين متكاملين لخدمة الوفود الإعلامية، الأول في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله والثاني في فندق طهيلتون الافنيوز، بالإضافة إلى مراكز إعلامية متنقلة تواكب أحداث ومنافسات ألعاب القوى والسباحة والتنس الأرضي، متمنيا التوفيق للإعلاميين كافة والنجاح في أداء عملهم الذي يعتبر من عوامل نجاح أي دورة أو منافسة رياضية.