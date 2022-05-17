الآثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول!



تقول Mayo Clinic إن عقار برافاستاتين يستخدم مع نظام غذائي سليم لخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. وإلى جانب الآثار المطلوبة، قد يتسبب في بعض الآثار غير المرغوب فيها.



وتضيف: إنه يجب مراجعة الطبيب على الفور إذا كنت تعاني من ألم في الذراع أو الظهر أو الفك. وينطبق الشيء نفسه إذا كنت تعاني من ألم في المفاصل، أو تصلب العضلات، أو تقلصات العضلات، أو التشنجات، أو الهزال أو الضعف.



ويمكن أن تحدث الآثار الجانبية الشائعة طوال النهار والليل أيضا. وتشمل هذه الأعراض الصداع والدوار والشعور بالغثيان وآلام العضلات والشعور بالتعب غير المعتاد أو الضعف الجسدي. وأبلغ آخرون أيضا عن مشاكل في الجهاز الهضمي. ويمكن أن يشمل ذلك الإمساك والإسهال وعسر الهضم. واثنين من الآثار الجانبية الأخرى الشائعة هي مشاكل النوم وانخفاض عدد الصفائح الدموية. وتشمل الآثار الجانبية غير الشائعة مشاكل الجلد، مثل حب الشباب أو الطفح الجلدي الأحمر المثير للحكة.



وتضيف Mayo Clinic أن العقاقير المخفضة للكوليسترول يمكن أن تسبب أحيانا التهاب العضلات وتلفها. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الآثار الجانبية النادرة للستاتين تشمل فقدان الإحساس أو الوخز في النهايات العصبية لليدين والقدمين، وهو ما يسمى بالاعتلال العصبي المحيطي.



وتقترح: «تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من ألم عضلي أو ضعف لا يمكن تفسيره - على سبيل المثال، الألم غير الناجم عن العمل البدني». وتشير NHS إلى مراجعة الدراسات العلمية حول فعالية العقاقير المخفضة للكوليسترول التي وجدت أن شخصا واحدا من كل 50 شخصا يتناول الدواء لمدة خمس سنوات سيتجنب حدثا خطيرا، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، نتيجة لذلك.



المصدر: «إكسبريس»