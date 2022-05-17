سهم البنك سجل أفضل أداء بين أسهم القطاع منذ بداية العام

علاء مجيد



أوصت شركة أبحاث هيرمس المستثمرين بالشراء في سهم بنك الخليج وحددت السعر المستهدف عند 382 فلسا بزيادة قدرها 10.1% عن السعر السوقي الحالي بتاريخ 12 مايو الجاري والبالغ 347 فلسا.



وأشار التقرير إلى أن التوصية بشراء السهم تتزامن مع تسجيله أفضل أداء بين أسهم البنوك الكويتية المدرجة في البورصة منذ بداية العام، حيث ارتفع سعر سهم بنك الخليج بنسبة 31% مقابل ارتفاع باق القطاع في المتوسط بنسبة 15% فقط.



توقع التقرير نمو الأرباح بشكل ملحوظ في السنوات القادمة بفضل نمو القروض في السنوات القادمة، فمن المتوقع ان تصل الارباح الى 58 مليون دينار كويتي في عام 2022 وبحلول عام 2023 فمن المتوقع ان تصل الارباح الى 69 مليون دينار وكذلك 85 مليون دينار بحلول 2024. وأشار التقرير الى ان العائد على حقوق مساهمي البنك وصل الى 6.5% في عام 2021 وقد يصل الى 8.5% في 2022 ثم 9.7% بحلول عام 2023 واخيرا وبحلول عام 2024 قد يصل العائد الى 11.4% حسب تقديرات ابحاث هيرمس بمعدل يتفوق عن متوسط العائد على حقوق المساهمين للقطاع المصرفي الكويتي. يعزز من توقعات نمو الربحية تقديرات هيرمس بانخفاض تكلفة المخاطر المتعلقة بمخصصات خسائر الائتمان لدى بنك الخليج إلى 85 نقطة أساس في 2022 تنخفض إلى 80 نقطة أساس في العام 2023 مقارنة بمستوياتها البالغة 103 نقاط أساس في 2021، وبانخفاض كبير عن متوسط العشر سنوات الأخيرة البالغ 145 نقطة أساس.



وترجع تلك التوقعات بانخفاض حجم المخصصات خلال العامين الحالي والمقبل نتيجة تراجع القروض غير المنتظمة لمستويات متدنية للغاية بلغت 1% من إجمالي محفظة الائتمان لدى البنك وذلك بالتزامن مع توقعات تحسن البيئة التشغيلية والأوضاع الاقتصادية مع إلغاء كل قيود المفروضة بسبب جائحة كورونا وتحسن أسعار النفط.



توقع التقرير أن يتدفق إلى السهم استثمارات أجنبية بقيمة 120 مليون دولار بنهاية شهر مايو الجاري بالتزامن مع الترقية ضمن مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة ما يدعم من جاذبية سهم البنك في الأجل القصير.



كما اشار التقرير الى ان السهم لايزال يتداول في مضاعفات مقبولة بمكرر ربحية متوقع 19.1 مرة في 2022 على الرغم من ان مكرر الربحية في العام الماضي كان 26.1 مرة وبحلول عام 2023 سيكون مكرر الربحية المتوقع 15.9 مرة وفي بحلول عام 2024 سيكون 13 مرة.



يذكر ان بنك الخليج قد أعلن عن تحقيق ارباح ربعية بنهاية شهر مارس الماضي بلغت 15.05 مليون دينار بنسبة نمو 25.7% مقارنة بنفس القترة من عام 2021 البالغة 11.97 مليون دينار وبربحية سهم بلغت 4.76 فلوس للسهم الواحد.