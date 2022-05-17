بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ماريو عبده بينيتز رئيس جمهورية پاراغواي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولجمهورية پاراغواي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ماريو عبده بينيتز رئيس جمهورية پاراغواي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية. وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة. إلى ذلك، استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.



واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد.