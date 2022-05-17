قدمت الأمانة العامة للأوقاف من خلال الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه بإدارة الصناديق الوقفية دعما ماليا مباشرا لمشروع حلقات منهاج الصالحين لتحفيظ القرآن الكريم الذي تم تنفيذه من خلال جمعية منهاج الصالحين الخيرية، خلال شهر رمضان المبارك 2022، بهدف غرس حب القرآن الكريم في قلوب ونفوس أبناء الوطن، من خلال إقامة الحلقات والمحاضرات التعليمية والمسابقات القرآنية.



وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين للمسابقة 223 طالبا، تم عمل الاختبارات الرئيسية لهم، واجتاز المسابقة عدد 163 طالبا من الطلاب المتقدمين تم تكريمهم بجواز مالية بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف.



يذكر أن الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه يقدم الدعم المالي للعديد من الأنشطة والفعاليات التي تبذلها الجهات الخيرية والمؤسسات الحكومية وذات النفع العام المعنية بخدمة القرآن الكريم في الكويت، وفق الضوابط الشرعية والإدارية المتبعة في الأمانة العامة للأوقاف، وذلك بالإضافة إلى تنظيم مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده برعاية صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سنويا.