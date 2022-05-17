عبدالعزيز الفضلي



بتعليمات من وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب قام فريق الأزمات في الوزارة بزيارة إلى المدارس المخصصة لانتخابات المجلس البلدي والتي ستكون مقرا للاقتراع في الانتخابات المقرر لها يوم السبت المقبل، وذلك للاطلاع على جهوزيتها واستعداداتها للعرس الديموقراطي.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان أعضاء الفريق بدأوا منذ الصباح بتفقد المدارس للوقوف على جهوزيتها ومدى توفيرها للاحتياجات المطلوبة التي أوصت بها وزارة العدل، مشيرة إلى أنها ستستمر الجولات التي تشمل 76 مدرسة بمختلف مناطق البلاد الى بعد غد الأربعاء.