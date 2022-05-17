أكدت إدارة الأرصاد الجوية ان الكويت تأثرت بانخفاض في الرؤية الأفقية وصل إلى اقل من 1000 متر وانعدمت على بعض المناطق بسبب كتلة هوائية مصحوبة بغبار محمول غطت أجزاء كبيرة من البلاد.



وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار.



من جهته، قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان رياحا شمالية غربية نشطة تزيد سرعتها على (60) كم/ س منبعها السواحل الشرقية للبحر المتوسط تمر في طريقها إلى شبه الجزيرة العربية على الصحراء السورية - الأردنية وكذلك وسط العراق.



وأضاف: هذه الرياح تحمل الأتربة والغبار فتؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية إلى أقل من (100) متر وتصبح شبه معدومة، وهذه الرياح الشمالية النشطة تكونت نتيجة تمركز منخفض جوي عميق وصلت قوته امس إلى أدنى من (100) مليبار.



وزاد: تكون هذا المنخفض الجوي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من (37) درجة مئوية لوجود شمس ساطعة وشبه انعدام في غطاء الغيوم التي تحد من ارتفاع درجات الحرارة وسط العراق، ويصاحب هذه الحرارة المرتفعة انخفاض كبير في كميات الأمطار الساقطة وندرتها التي سببت عدم وجود غطاء نباتي يؤدي إلى تماسك التربة وعدم انجرافها أو تطايرها.

وهذه الرياح الشمالية تأتي إلينا من الصحراء السورية - الأردنية مرورا بالصحراء العراقية التي تحمل الغبار والأتربة المتطايرة بعد دخولها إلى منطقة شرق شبه الجزيرة العربية، وعندما تتجاوز الرياح الشمالية الغربية جنوب الكويت تلتقي مع رياح شرقية نشطة أيضا مكونة نتيجة حالة عدم استقرار في جنوب الكويت، حيث من الملاحظ الآن في شبه الجزيرة العربية هبوب رياح شمالية محملة بالغبار منشؤه وسط العراق ومن ذلك هبوب رياح شرقية (كوس) ممتدة من سواحل الخليج العربي شرقا إلى سواحل البحر الأحمر غربا.



وأوضح الخبير الفلكي عادل المرزوق ان هذا الطقس المغبر سيؤدي إلى صعوبة في التنفس حتى عند الناس الأصحاء لذلك ننصح بعدم الخروج من المنازل والبقاء فيها مع إغلاق النوافذ في هذه الفترة، مع احتمال تكرار هذا الجو السيئ مساء اليوم، ولكن بصورة أخف من امس الاثنين.