رشيد الفعم



كشف مصدر حكومي عن أن منحة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين برغبة سامية سيتم توجيهها في الوقت والآلية المناسبتين، مشيرا إلى أن اللجان المختصة في مجلس الوزراء ستعكف خلال الفترة القليلة المقبلة على دراسة إمكانية حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة المتعلقة بإقرار المنحة حتى لا تشوب هذه الجلسة أي شوائب دستورية أو قانونية.

وبين المصدر أن اللجان ستعكف أيضا على دراسة قانونية صرف المنحة بقرار حكومي مباشرة، لافتا إلى حرص مجلس الوزراء على النظم القانونية والدستورية في البلاد حتى لا تتعرض المنحة لأي طعن قانوني أو دستوري.

وأضاف المصدر أن اللجنتين القانونية والاقتصادية سترفعان تقريرهما المختص بهذا الجانب خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن الدراسة ستشمل كذلك الزيادة السنوية المقررة للمتقاعدين 20 دينارا بدلا من 30 دينارا كل 3 سنوات.

وذكر المصدر أن الطلب النيابي المقدم لعقد الجلسة الخاصة المتعلقة بالمنحة محل تقدير، إلا أنه في الوقت نفسه (يتوجب علينا دراسة الحضور من عدمه) احتراما للمواد الدستورية والقانونية واللائحية، خاصة أن هناك تباينا في الآراء بين العديد من الخبراء الدستوريين حول حضور حكومة تصريف العاجل من الأمور الجلسات الخاصة.