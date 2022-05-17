بحث رئيس الطيران المدني الشيخ عبدالله العلي مع وزير النقل واللوجستيك المغربي محمد عبدالجليل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.



وأكد الشيخ عبدالله العلي لـ «كونا» عقب اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وامتدادها الى مختلف المجالات، لاسيما في مجال الطيران المدني والنقل الجوي.



واعرب عن تطلعه الى مزيد من التعاون بين البلدين لفتح الأجواء بينهما، مشيرا في هذا المجال الى قرب تشغيل شركة الخطوط الجوية الكويتية لخط مباشر بين الكويت والمغرب عبر خط «الكويت ـ كازابلانكا ـ الكويت».



من جانبه، أكد الوزير عبد الجليل في تصريح مماثل لـ «كونا» أهمية العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى بحث الجانبين توطيد علاقات التعاون في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.



واضاف انه تم الاتفاق على تفعيل الربط الجوي المباشر بين المغرب والكويت، معتبرا ان ذلك سيسهم في دعم التبادل الاقتصادي والسياحي والانساني بين البلدين.



حضر اللقاء من الجانب الكويتي سفير الكويت بالمغرب عبداللطيف اليحيا ونائب المدير العام م.دعيج العتيبي ومسؤولين كويتيين آخرين بالاضافة الى مسؤولين من الجانب المغربي.