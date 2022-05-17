خسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، وفق ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلن وزير الداخلية بسام المولوي الدفعة الأخيرة منها الثلاثاء.

وكان حزب الله، يحتفظ مع حلفائه بقرابة سبعين مقعداً من إجمالي 128 في البرلمان المنتهية ولايته.

وتظهر نتائج الانتخابات أن البرلمان سيضمّ كتلاً متنافسة لا تحظى أيّ منها منفردة بأكثرية مطلقة، ما سيجعله عرضة أكثر للانقسامات وفق ما يقول محللون.

وأظهرت النتائج احتفاظ حزب الله وحليفته أمل، الحركة الشيعية التي يتزعّمها رئيس البرلمان المنتهية ولايته نبيه برّي، بكامل المقاعد المخصّصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً) في البلاد، بينما خسر حلفاؤهم مقاعد في دوائر عدّة.

وفازت لوائح المعارضة المنبثقة عن التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة السياسية التي شهدها لبنان قبل أكثر من عامين بـ13 مقعداً على الأقل في البرلمان الجديد، وفق ما أظهرته النتائج النهائية.

و12 من الفائزين هم من الوجوه الجديدة ولم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية ومن شأن هؤلاء أن يشكلوا مع نواب آخرين كتلة في البرلمان، تكرّس نهجاً مختلفاً في العمل البرلماني.

وكان أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي اليوم الثلاثا، النتائج النهائية لآخر ثلاث دوائر انتخابية متبقية من مجموع 15 دائرة في الانتخابات النيابية اللبنانية.

وقال الوزير مولوي في تصريح انه سجل في دائرة الشمال الثانية والتي تضم أقضية (طرابلس) و(المنية) و(الضنية) نسبة اقتراع اكثر من 38 بالمئة وفاز كل من أحمد الخير وعبدالعزيز الصمد وجهاد الصمد وأشرف ريفي وطه ناجي وإيهاب مطر وعبدالكريم كباره ورامي فنج وإلياس الخوري وفراس السلوم وجميل عبود.

وفي دائرة الشمال الأولى (عكار) بلغت نسبة الاقتراع 48 بالمئة وفاز كل من محمد يحيى ومحمد سليمان ووليد البعريني وجيمي جبور واسعد ضرغام وسجيع عطية واحمد رستم.

أما في دائرة بيروت الثانية فوصلت نسبة الاقتراع الى 38 بالمئة والفائزون هم امين شري وابراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي وعدنان طرابلسي وعماد الحوت وملحم خلف ومحمد خواجه ومحمد نبيل بدر ووضاح الصادق وفيصل الصايغ وادغار طرابلسي.

المقاعد النيابية التقريبية التي حصلت عليها القوى المتنافسة: