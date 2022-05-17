أعلن رئيس شركة "تيسلا" إيلون ماسك، أنّ عملية استحواذه "تويتر" لن تُستكمل إلّا بعد أن يحصل على ضمانات بأنّ أقل من 5% من حسابات المنصة مزيّفة.

وغرّد ماسك الذي يتابعه نحو 94 مليون حساب على تويتر "رئيس تويتر التنفيذي رفض أمس أن يثبت بأنّ أقل من 5% من الحسابات مزيّف"، مضيفاً "الصفقة لن تمضي قدماً حتى يتّخذ رئيس المنصة هذه الخطوة".

ويشير ماسك في تغريدته هذه إلى تفسيرات قدّمها رئيس تويتر التنفيذي باراغ أراغوال في شأن الإجراءات المتخذة من الشركة لمكافحة البريد العشوائي والحسابات المزيفة.

وغرّد أراغوال الاثنين "اسمحوا لي أن أوضّح بداية ما هو مؤكّد: البريد العشوائي يضرّ بتجربة الأشخاص الفعليين في تويتر ويمكنه تالياً أن يحدث ضرراً على شركتنا"، مضيفاً أنّ الشبكة الاجتماعية "تشجّع بقوة اكتشاف أكبر نسبة ممكنة من البريد العشوائي وحذفها" و"كل شخص يشير إلى عكس ذلك هو ببساطة مخطئ".

وأكد أنّ الشركة توقف يومياً أكثر من نصف مليون حساب مزيف، وأسبوعياً عدة ملايين مستخدم لا يتّبعون إجراءات تحقق معينة، مشيراً إلى صعوبات يواجهها القائمون على تويتر أحياناً في تمييز الحسابات الشرعية من تلك المزيّفة.

وتشير تويتر إلى أنّ نسبة الحسابات المزيفة فيها أقل بكثير من 5%.

وقال أغراوال "قدّمنا لماسك لمحة عامة عن عملية التقدير قبل أسبوع ونتطلع إلى مواصلة النقاش معه ومعكم جميعاً".