عبدالعزيز الفضلي

استخدم بعض مدراء المدارس صلاحياتهم في إدارة زمام الأمور في مدارسهم، حيث كشفت مصادر ميدانية لـ"الأنباء"، انه بعدما اتخذت وزارة التربية قراراً بتعطيل الدراسة للطلبة في المدارس اليوم، بسبب موجة الغبار التي شهدتها البلاد، قام المدراء بالسماح لمعلميهم بالخروج مبكراً من المدرسة، مشيرةً الى ان اليوم كان نصف دوام للكثير من الهيئات التعليمية بعدما راى المدراء انه لا يوجد ما يستدعي ضرورة وجود المعلمين في المدرسة، موضحةً ان المدراء استمروا في مراكز اعمالهم حتى نهاية الدوام .

وذكرت المصادر ان بعض المدارس قامت بتنظيف جزئي لمبانيها بسبب استمرار الغبار على ان تستكمل عملية التنظيف في الصباح الباكر من يوم غد الاربعاء، لافتةً الى انه في ظل النقص الشديد الذي تعاني منها في العمالة قامت الادارات المدرسية بالاستعانة في خدم المنازل للتنظيف وتم الاتفاق معهم على ان يستكملوا مهمتهم في التنظيف يوم الاربعاء .