استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، في قصر بيان صباح اليوم، قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا، والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم القضايا والمواضيع ضمن محور الزيارة ، وقد رحب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالضيف والوفد المرافق له في بلدهم الثاني الكويت، مشيداً بعمق روابط الصداقة والعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين وتعاونهم المشترك على مختلف الأصعدة والمستويات لاسيما ما يتعلق منها بالشؤون العسكرية.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر.