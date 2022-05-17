كشفت الفنانة المصرية القديرة سميرة أحمد، عن عزمها تدشين صالون ثقافي شهري خلال الفترة المقبلة، تحت مسمى "صالون سميرة أحمد الثقافي".

وقالت سميرة أحمد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن فكرة الصالون الثقافي تراودها منذ فترة طويلة، ليناقش كل شهر قضية ثقافية وفكرية محددة بمشاركة الكتاب والمفكرين والفنانين والشخصيات العامة، وحتى يصبح ملتقى الأدباء والفنانين وأهل المعرفة والثقافة.

من ناحية أخرى، أشارت الفنانة سميرة أحمد إلى أن مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما سيقوم بتكريمها يوم 20 مايو الجاري، موجهة الشكر للقائمين على إدارة المهرجان.