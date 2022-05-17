أعلنت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية سامسونج للصناعات الثقيلة اليوم الثلاثاء حصولها على عقد بقيمة 23ر862 مليار وون (671 مليون دولار) لبناء 3 ناقلات للغاز الطبيعي المسال لصالح إحدى الشركات في أفريقيا.

وقالت ثالث أكبر شركة بناء سفن في العالم إنها ستبني هذه الناقلات لصالح شركة نقل أفريقية لم تحدد اسمها، على أن يتم تسليم الناقلات بحلول كانون الثاني/يناير .2026

وسيتم تزويد الناقلات بأحدث التقنيات مثل صهريج التخزين المبطن بالأغشية ومحرك مزدوج يعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه بهذا العقد يصل حجم تعاقدات سامسونج للصناعات الثقيلة منذ بداية العام الحالي إلى 17 سفينة بقيمة 9ر2 تريليون وون بما يعادل 33% من إجمالي المبيعات المستهدفة للعام الحالي.

وقالت شركة بناء السفن التابعة لمجموعة سامسونج جروب الكورية الجنوبية العملاقة إنها ستسعى إلى زيادة تعاقداتها من خلال التركيز على الربحية، مع وصول الطلبيات على السفن الصديقة للبيئة وذات القيمة المضافة العالية إلى 71% من إجمالي طلبيات العام الحالي.