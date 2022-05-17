انتقد متحدث باسم البيت الأبيض بشكل غير معهود مؤسس مجموعة أمازون جيف بيزوس الذي هاجم عبر موقع تويتر السياسات المالية والاقتصادية لإدارة الرئيس جو بايدن.

وقال نائب المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية أندرو بيتس "ليس من الصعب أن نفهم سبب معارضة أحد أغنى أغنياء العالم لبرنامج اقتصادي (...) يطلب من أثرى دافعي الضرائب والشركات دفع نصيبهم العادل".

وأضاف منتقداً بيزوس "كما أنه ليس من المستغرب أن تأتي هذه التغريدة بعد أن التقى الرئيس بقادة نقابيين بينهم موظفون في أمازون".

والاجتماع الذي ذكره بيتس حضره كريستيان سمولز رئيس اتحاد عمال أمازون الذي أحدث مفاجأة في مطلع نيسان/أبريل عندما صار أول اتّحاد يؤسّسه موظفو المجموعة في الولايات المتحدة.

وكان بايدن شارك في الاجتماع وبثّ البيت الأبيض مقطع فيديو قصير للرئيس وهو يعانق زعيم النقابة الذي ارتدى سترة تحمل شعار "كُلوا الأغنياء".

ومازحه بايدن الذي يحرص على علاقاته مع النقابات قائلاً "أنت تسبّب الفوضى... أنا معجب بك، إنه نوع الفوضى التي أحبّها".

ونشر بيزوس مؤخّراً تغريدتين انتقد فيهما الرئيس الديموقراطي.

ويؤكد الرئيس الأميركي أن زيادة العبء الضريبي على أصحاب الثروات الكبيرة والشركات المتعددة الجنسيات يساهم في تخفيف التضخّم المتسارع حالياً في الولايات المتحدة.

وكتب الملياردير عبر تويتر "يمكننا مناقشة زيادة الضرائب على الشركات. ويجب التعجيل بمناقسة محاربة التضخّم. الخلط بين الاثنين تضليل للناس".

وأضاف مندّداً أنّ الحكومة "تحاول ضخّ المزيد من الأموال في اقتصاد محموم أصلاً ويعاني من التضخّم"، في إشارة إلى مشاريع إصلاح رئيسية لبايدن ما زالت معطّلة في الكونغرس.