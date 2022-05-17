تنطلق فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان "أيام القاهرة السينمائية"، الذي تنظمه سينما زاوية بالقاهرة، خلال الفترة من 25 مايو الجاري إلى 21 يونيو المقبل، بعرض 13 فيلما متنوعا، ما بين روائي وتسجيلي ووثائقي، من مصر وفلسطين ولبنان والعراق والجزائر والمغرب وتونس.

ومن بين الأفلام المهمة التي سيتم عرضها ضمن برنامج أيام القاهرة السينمائية؛ فيلم "مجنون فرح" إخراج ليلى بوزيد، وهو فيلم درامي روائي، إنتاج فرنسي تونسي جزائري في عام 2021، وتدور أحداثه حول قصة حب تقع بين "أحمد"، شاب فرنسي من أصول جزائرية، عمره 18 عاما، يعيش في ضواحي باريس في الجامعة، و"فرح"، الشابة التونسية المتحررة والمفعمة بالحيوية.

شارك الفيلم في عدة مهرجانات سينمائية عالمية، وكان من أبرزها مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وحصل من مهرجان أنغوليم للفيلم الفرانكوفوني على جائزتي أفضل ممثل وجائزة فالوا الماسية، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل عمل أول وثانٍ في مهرجان "Med film" السينمائي في روما، وشارك في أسبوع النقاد بمهرجان "كان" السينمائي الدولي.

"أيام القاهرة السينمائية" هو مهرجان سينمائي مصري للأفلام العربية، أطلقته سينما زاوية في عام 2017، ويعتبر المهرجان الأول من نوعه الذي تدشنه وتنظمه سينما زاوية بالقاهرة، بغرض فتح نافذة أمام الجمهور المصري للاطلاع على ما يدور في الساحات السينمائية العربية المستقلة، ويعتبر المهرجان ملتقى مهما للمهتمين بصناعة السينما ومشاهدتها من مختلف البلدان العربية.