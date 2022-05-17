أبدى فيليب لام مدير بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، أمله في أن تشهد بلاده "قصة خيالية" أخرى مستدامة عبر استضافة البطولة وتكرار نجاح كأس العالم 2006 بألمانيا.

وقال فيليب لام في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"لا يمكن التخطيط لذلك، لكن كتابة قصة خيالية أخرى هو ما يتمناه الجميع."

وأضاف :"يمكننا التأكيد من جانبنا على التنظيم الجيد والتنظيم العصري، ومن جميع النواحي التي أصبحت الآن بالتأكيد أكبر مما كانت عليه في 2006".

وأطلق الألمان على مفاجأة فوز المنتخب الألماني بالمركز الثالث في كأس العالم 2006 على أرضه مصطلح "قصة خيالية صيفية"، وذلك نظرا للأداء الذي قدمه المنتخب وكذلك الأجواء الاحتفالية التي شهدتها جميع أنحاء ألمانيا.

وشارك فيليب لام في تلك النسخة من كأس العالم، كما توج مع المنتخب بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، لكنه الآن يتولى مسؤولية تنظيم كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) وينصب تركيزه أيضا على أمور خارج الملعب.

وأكد فيليب لام 38/ عاما/ أن الاستدامة أصبحت جانبا مهما يجب التطرق إليه.

وقال فيليب لام :"بعد كأس العالم في روسيا (عام 2018) والدورة الأولمبية في الصين، وكأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في دول مختلفة وفي ظل أزمة الجائحة، ثم إقامة كأس العالم (2022) في قطر في الشتاء، أعتقد أن الناس في أوروبا يتطلعون إلى مثل هذه الاحتفالية الكروية في قلب أوروبا."