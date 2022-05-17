قال مايكل سوندرز العضو المستقل في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ، قد يجعل الاقتصاد أكثر حساسية بالنسبة للتضخم،حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن سوندرز، أحد الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية ، قوله :" قللت بريكست من الناتج المحتمل للمملكة المتحدة ... وربما تسببت أيضا في زيادة مدى ارتفاع التضخم ،إذا كان هناك طلب زائد في الاقتصاد. بيد أنه من الخطأ الاعتقاد بأن هذا سيكون سببا لارتفاع التضخم بشكل مستمر في المملكة المتحدة".

وقالت بلومبرج إن التعليقات أمام نواب البرلمان ، أضيفت إلى النقاش حول التأثير الاقتصادي لبريكست. ونقلت بلومبرج عن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قوله ، إن هناك انخفاضا في التجارة وحجم القوى العاملة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، وإنه بات من الصعب تحديد مقدار المتسبب في ذلك ، هل هو بريكست أم الفيروس أم عوامل أخرى.

وقال بيلي: "إذا أصبحت المملكة المتحدة سوقا أكثر انغلاقا بسبب بريكست، فإنها ستصبح غير مرنة إلى حد ما".

وأضاف: " يبدو أن التأثير الأكبر على سوق العمل هو جائحة كوفيد. وهناك رقم محدد لمن هاجروا أيضا ، ولكنه رقم صغير. من الصعب جدا الفصل بين تأثير كوفيد وبريكست لأن كلاهما قلل من تدفق الناس عبر الحدود".