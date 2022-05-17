أعلن صناع فيلم "فارس" طرحه بدور السينما، الأربعاء المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات. ومن المقرر أن يخوض الفيلم المنافسة مع أفلام موسم عيد الفطر المبارك وسط رهان صناعه على تحقيق النجاح الجماهيري في ظل اعتماده على عنصر الأكشن الذي غاب عن سباق عيد الفطر إلى حد كبير.

ويقوم ببطولة الفيلم الفنان أحمد زاهر بالاشتراك مع الفنان الكبير حسين فهمي، حيث يلعب زاهر شخصية فارس، وهو عامل بمحطة وقود يجد نفسه مضطرا لخوض صراع مرير وغير عادل مع رجل أعمال فاسد يجسد دوره حسين فهمي. َوطرح صناع الفيلم قبل أيام "البرومو" الدعائي على منصات التواصل الاجتماعي، وسيطرت مشاهد الأكشن على البرومو. فيلم "فارس" يشارك في بطولته كذلك إيمان العاصي، ونهال عنبر، وأحمد صفوت، وملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.