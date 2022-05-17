بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة وذلك بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل من الله تعالى ومنته بالتوفيق، سائلا سموه المولى تعالى أن يمتعه بوافر الصحة وتمام العافية وأن يديمه قائدا حكيما لمسيرة الخير والازدهار والرخاء في المملكة العربية السعودية.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة وذلك بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل من الله تعالى ومنته بالتوفيق سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ببرقة تهنئة مماثلة.