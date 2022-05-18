twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح البلحطي العازمي الأربعاء 2022/5/18 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2246 A+ A- استمع د. بدر الحتيتة ومطلق الطرقي وفهد بن جامع يهنئونجابر المحيلبي مباركاجبر بن جامع ومهدي بن هواش وهادي البلحطي يقدمون التهانيالمعرس عبدالله البلحطيبدر بن بريدان وعلي البلحطي مع المعرس ووالدهنصار بن مهيني يقدم التهانيعاطف بن فهاد مهنئافهد بن عايض يقدم التهانيد. محمد بن سعيدان مباركاخالد الرفاعي مباركاالمعرس مع مجموعة من المهنئينهادي فنيطل يهنئد.بدر الداهم ومحمد المحجان يقدمان التهاني (محمد هاشم)حمد بن بريك مهنئافهد بن جامع وحجاج الدريويش وعويد البلحطي وحمد بن بريدان ونواف البلحطي وعبدالله البلحطيمباركة من ناصر بن فانوسمناور بن عكشان مع المعرس ووالده وأبناء عمومتهفلاح البلحطي وعبدالله البلحطي وخالد البلحطي وفالح البلحطيحسين الحجاج وسامي بن مشيرد وراشد العجيل يباركونبدر بن جعيدان يقدم التهانيالمعرس عبدالله مع والده فالح البلحطي وابن عمه مرشح المجلس البلدي خالد البلحطي احتفل فالح سعد البلحطي العازمي بزفاف ابنه عبدالله، بحضور جمع مــن الشخصيات والسياسيين والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركـــة والتهانــي بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.