احتفل فالح سعد البلحطي العازمي بزفاف ابنه عبدالله، بحضور جمع مــن الشخصيات والسياسيين والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركـــة والتهانــي بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.