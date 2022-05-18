ما الطريقة التي نُحسِّن فيها من امتصاص المواد المغذية للمكسرات والبذور؟



أعلنت د.آنا نيكولسكايا، خبيرة التغذية أن نقع البقوليات والمكسرات، يحسن امتصاص المواد المغذية التي تحتويها.

ووفقا لها، توجد في قشرة البقوليات والمكسرات والبذور مضادات مغذية (حمض الفيتيك)، التي تمنع امتصاص الفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة مثل الحديد والماغنيسيوم والكالسيوم والزنك.

لذلك يساعد نقع هذه المواد قبل تحضيرها وتناولها، على تحييد هذه المضادات ويحسن امتصاص الجسم للمواد المفيدة الموجودة فيها.



وتضيف: «لتحييد مضادات المغذيات يجب نقع البقوليات والمكسرات والبذور في الماء مع إضافة عصير الليمون أو خل التفاح العضوي غير المصفى.

فمثلا يجب نقع اللوز 6-8 ساعات، الفاصوليا 12-24 ساعة». وتضيف، جميع العناصر الموجودة في هذه المواد عادة ما تكون ناقصة في جسم الرجال والنساء.



وتقول: «وهذه العناصر هي البروتين والأحماض الأمينية والدهون الكاملة وأحماض دهنية والكربوهيدرات عالية الجودة والألياف الغذائية وفيتامينات مجموعة».

وتنصح الخبيرة بنقع هذه المواد ليلا، كي تكون جاهزة للاستخدام صباحا، مشيرة إلى ضرورة التخلي عن الماء الذي نقعت فيه.



المصدر: «نوفوستي»