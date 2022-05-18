تراجع الدولار لليوم الثالث على التوالي، أمس الثلاثاء، إذ شجع التحسن الكبير في المعنويات المستثمرين على تقليص شراء العملة التي تعتبر ملاذا آمنا والتي سجلت أعلى مستوياتها في 20 عاما الأسبوع الماضي.



وساعدت تصريحات كلاس نوت محافظ البنك المركزي الهولندي، اليورو على العودة للارتفاع فوق مستوى 1.05 دولار لأول مرة منذ يوم الخميس، متجاهلا مخاوف من أن تكون العملة الموحدة في طريقها للتعادل في القيمة مع الدولار.



وقال نوت إن البنك المركزي الأوروبي ليس مقدما فقط على رفع الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو، بل أيضا مستعدا لبحث رفع أكبر للفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المتوقع.



وبعد هذه التصريحات ارتفع اليورو مضاعفا مكاسبه إلى 0.8% ليسجل 1.0527 دولار، واستفاد الجنيه الإسترليني كذلك من تراجع الدولار ليرتفع إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو.