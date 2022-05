افتتح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي برنامج «قادة إدارة المخاطر» يوم الإثنين الماضي، والذي يشارك فيه نخبة مميزة من الكويتيين والبالغ عددهم 15 مشاركا من جميع البنوك الكويتية وبعض المؤسسات المحلية.



ويعد هذا البرنامج من أحدث برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية.

وقد تم تصميم البرنامج التدريبي بما يتناسب مع متطلبات القطاع المصرفي والمالي في الكويت وبالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في هذا المجال، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتطويرها، من خلال تدريب وتطوير العاملين في إدارة المخاطر، والتي تتمتع بأهمية كبيرة في تعزيز بيئة العمل المصرفي وتحصين العمليات المالية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة وتطوير الاستراتيجيات الفعالة في إدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية، وذلك من خلال تدريبهم على مدى ستة أشهر ـ غير متواصلة ـ موزعة على أربعة مراحل مختلفة، تتضمن برامج تدريبية ومحاضرات عملية ومشاريع تخرج وورش عمل ذات مستوى متقدم، وقد تم تخصيص المرحلة الرابعة فيها لتشمل تدريب ميداني في أحد أهم وأعرق المؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة The London Institute of Banking and Finance، حيث يتلقى المشاركون التدريب الميداني في مجال إدارة المخاطر، ما يكسبهم خبرة عملية وكفاءة مهنية عالية المستوى.