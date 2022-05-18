اختتم بنك بوبيان برنامجه التدريبي المتميز «أكاديمية التمويل التجاري» التي تعد أحد البرامج التدريبية الاحترافية للتخصصات الفنية في العمل المصرفي لقياداته وموظفيه وذلك بالتعاون مع مؤسسة يورومني Euromoney المتخصصة لتوفير حلول التدريب في المجال المالي والمصرفي.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد: نختتم (أكاديمية التمويل التجاري) التي أعلنا عن إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي والهادفة إلى تقديم برنامج تدريبي لموظفينا ومواردنا البشرية في إدارة التمويل التجاري لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع معدلات التغير السريعة ومتطلبات سوق العمل العالمية.



وأوضح أن أكاديمية التمويل التجاري انما تجسد استراتيجية البنك الرامية إلى الارتقاء بالكوادر البشرية التي تشكل الدعامة الرئيسية لكل مؤسسة متميزة ورائدة وذلك عبر توفير افضل البرامج التدريبية.



وأضاف: إن البرنامج يمثل ترجمة لاستراتيجية بوبيان التي ترسي قواعد تتضمن مخططا احترافيا لمسار التطور الوظيفي لكوادر البنك وذلك بالتعاون مع اعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية الرائدة في مجال العمل المصرفي بما يسهم في تأهيل وتوطين القيادات المصرفية وإكسابها الخبرة الكافية.



وحول برنامج Trade Finance Academy أوضح نائب رئيس مجموعة العمليات عبدالعزيز الدويلة أنه تم اختيار الجوانب والموضوعات التي تناولها البرنامج التدريبي بدقة واحترافية لتأتي متواكبة مع سياسات بنك بوبيان الهادفة إلى تكوين فريق عمل متميز يتمتع أفراده بخبرات فنية مصرفية ويعملون في بيئة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم أفضل الحلول التجارية.



واستكمل الدويلة حول أهم المحاور التي تناولها البرنامج التدريبي، موضحا أن جميعها تناولت الجوانب الرئيسية للتجارة الدولية وإدارة عملياتها، بجانب تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية وخضع خلالها المتدربون لمجموعة من الاختبارات والتطبيقات العملية قبل بدء التدريب وأثناءه وحتى بعد انتهائه.