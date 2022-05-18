أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 25 سنة، حيث يتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم.

كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم، وفيما يلي أسماء الفائزين في سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، وهم كل من: خالد فهد سالم العجمي، فاطمة بسام إبراهيم نجيب، رغد فايز فالح العازمي، نورا رعد أحمد الهزاع، سلوى عبدالله زيد الظفيري، عبدالله إسماعيل علي الأنصاري، مها محمد علي الهاجري، عبدالعزيز هيثم عبدالعزيز التركيت، غدير عزمي أحمد عبد الرزاق، ريم بسام أحمد لبده.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكآفات الطلابية الشهري» لعملاء Bloom ، وهم: إيلاف خالد حسن الشمري، حمود إبراهيم حمود العيبان، نورة عباد راشد العازمي، هيا فهد محمد الجميعة، سجى أحمد طالب الملا.



من جانب آخر، أكد عبدالله الشعيل - مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في البنك، أن وربة يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوفرة على تطبيق بنك وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».