شاركت شركة زين الكويت بحفل جائزة الشركات المتميزة 2022 الذي نظمته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM في المركز الثقافي بالجامعة، والذي تلقت الشركة فيه تكريما على شراكتها المتميزة والممتدة مع الجامعة وتقديرا لجهودها في دعم وتنمية قطاع التعليم في البلاد.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الحفل شهد حضور رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية فهد العثمان، وتواجد حشد كبير من قياديي ومسؤولي كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في القطاع الخاص الكويتي ممن استقطبوا الكوادر الوطنية المتميزة التي خرجتها جامعة AUM على مدار السنوات السابقة وفي مقدمتها زين.



وعبرت «زين» عن شكرها وتقديرها لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية على هذا التكريم، والذي هو بمنزلة اعتراف من إحدى كبرى المؤسسات الأكاديمية في البلاد بدور «زين» في المساهمة بتنمية وتطوير قطاعي التعليم والموارد البشرية، واللذان تعتبرهما الشركة من القطاعات المهمة التي تلعب دورا جوهريا في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني واحتضان الكوادر الوطنية وتنميتها بما يعود بالنفع على سوق العمل.



ورعت «زين» مؤخرا معرض الفرص الوظيفية الذي استضافته جامعة AUM في الحرم الجامعي بمنطقة العقيلة بتنظيم مركز التطوير الوظيفي (توطين)، وهو المعرض الوظيفي الأول من نوعه الذي شهد تنظيما افتراضيا وشخصيا، ويشهد إقبالا سنويا كبيرا من قبل ما يفوق 15 ألف مهتم من طلبة وطالبات وخريجي الجامعة والباحثين عن العمل.



وقامت «زين» من خلال جناحيها الافتراضي والشخصي في المعرض باستعراض سياسة التوظيف التي تتبناها والفرص الوظيفية المتاحة لديها، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات كونها الشركة صاحبة الريادة في السوق الكويتي.



كما قامت الشركة بتعريف الطلبة والطالبات ببيئة العمل لديها وشرح نوعية وشروط الوظائف المتاحة لديها، بالإضافة إلى إجابة كل استفسارات الزوار وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة.



ويعد هذا المعرض الوظيفي الأول من نوعه في الكويت من خلال تنظيم فعاليته على فترتين افتراضيا وشخصيا، حيث قدمت الفترة الافتراضية فرصة للطلبة والخريجين للتعرف على الشركات والمؤسسات المشاركة والتواصل معها، وإمكانية رفع سيرهم الذاتية عبر الموقع الإلكتروني المخصص وسهولة مشاركتها مع الشركات، بالإضافة إلى عقد المقابلات الوظيفية عبر الاتصال المرئي، كما شهدت الفترة الشخصية تنظيم المقابلات الشخصية وفرصة التواصل المباشر مع موظفي الموارد البشرية في الشركات والعديد من برامج التطوير الوظيفي.



ودائما ما تحرص «زين» على المشاركة الفعالة في المعارض الوظيفية وتقديم الدعم لها في مختلف الجامعات والكليات - سواء العامة أو الخاصة منها - على مدار العام في إطار استراتيجيتها للموارد البشرية، والتي تسهم من خلالها في تطوير العملية التعليمية في الجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمية في الدولة بهدف توفير فرص العمل للشباب حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص.

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